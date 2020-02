Am Freitag, dem 14. Februar geht der Wettbewerb zwischen Kärnten und der Steiermark in eine neue Runde. Ab 14 Uhr treten Hörer und Moderatoren wieder gegeneinander an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bettina Zajac und Carl-Hannes Planton kämpfen wieder um die Ehre © ORF

Am Freitag heißt es auf der Turracher Höhe wieder Steiermark gegen Kärnten: Viel Spannung, Unterhaltung sind angesagt, wenn sich die zwei Bundesländer-Teams an diesem Tag beim „Duell auf der Turrach“ gegenüberstehen. Zum siebenten Mal organisieren die ORF-Landesstudios Kärnten und Steiermark diesen amüsanten wie freundschaftlichen Wettbewerb.



Der Treffpunkt für das Spektakel 2020 ist wieder die Turracher Höhe an der Landesgrenze zwischen Kärnten und der Steiermark, heuer bei der Kornockbahn-Talstation. In verschiedensten Spielen werden am 14. Februar ab 14.00 Uhr die zwei Teams gegeneinander antreten.