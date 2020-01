Facebook

Groß war das Interesse beim Vortrag von Pfarrer Stromberger © Privat

Entscheidend ist nicht die Anzahl der Jahre, sondern

das, was man täglich tut, die Menschen, mit denen man

seine Zeit verbringt. Das war eine der Kernaussagen des

St. Georgener Stiftspfarrers Christian Stromberger bei einem Vortrag in Feldkirchen. Gehalten hat er diesen im Waluschnig-Saal in der Tiebelstadt – und zwar vor Mitgliedern des örtlichen Seniorenbundes. „Dies alles wurde von Herrn Stromberger mit ganz viel Witz und Heiterkeit vorgetragen, sodass wir einen ganz besonderen Nachmittag erleben durften“, sagt die Seniorenbund-Obfrau Brigitte Bock über den Vortrag „Gelassenheit im Alter“.