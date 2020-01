„Holiday Check Award 2020“: Der "Golden Award" geht an die Hotels Seerose am Ossiacher See und Feuerberg auf der Gerlitze.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Hotel Seerose

Die Betriebe sind im Detail und in ihrem Angebot unterschiedlich, treffen aber ohne Zweifel den Geschmack Tausender Besucher. Gleich zwei Wellness-Hotels in der Region wurden von der Urlaubsplattform „Holiday Check“ mit dem „Gold Award 2020“ ausgezeichnet und zählen damit zu den 188 beliebtesten Hotels weltweit und zu den Top 5 in Kärnten. 950.000 Gästebewertungen entschieden, weltweit tragen 732 Hotels die Auszeichnung, nur 188 den „Gold Award“, also fünf Jahre in Folge den „Holiday Check Award“.