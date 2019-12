Bricht der Feuerwehrmann ein? Am Donnerstag steigt achte Eiswette am Turracher See. Jeder kann mittippen. Einsätze sind für guten Zweck.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wette fiel 2017 im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser © Seehotel Jägerwirt/APA-Fotoserv

Hält das Eis, oder nicht? Diese Frage stellt sich am Donnerstag am Turracher See, wenn ein Feuerwehrtaucher versucht, 200 Meter auf dem Eis zurückzulegen, ohne dabei einzubrechen. Das Seehotel Jägerwirt veranstaltete die Wette vor sieben Jahren zum ersten Mal. „Unser Stammgast Helmut Mertens kam auf die Idee. Die Eiswette ist in Deutschland sehr beliebt, so wollte auch er einmal gegen meinen Mann wetten“, erzählt Christina Brandstätter vom Hotel Jägerwirt. Hotelier Christoph Brandstätter ist jedes Jahr davon überzeugt, dass das Eis hält, Mertens wettet dagegen.