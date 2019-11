Am Freitag werden in Ossiach nicht nur Kärntner Löwen und goldene Leistungsabzeichen vergeben, sondern auch die Rudolf-Kummerer-Würdigungspreise.

Trachtenkapelle Ebene Reichenau konnte im Vorjahr den Kärntner Löwen und den Kummerer-Preis entgegennehmen © KK/KBV

Gleich drei Anlässe zu feiern gibt es heute für die heimische Blasmusikszene. Im Rahmen der zweiten „Gala der Blasmusik“ in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach werden nämlich nicht nur 16 Kärntner Löwen und 25 Leistungsabzeichen in Gold verliehen, es werden auch die diesjährigen Preisträger der Rudolf Kummerer-Würdigungspreise bekannt gegeben.