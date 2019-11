Facebook

Feldkirchner Faschingsclub kk © Maggie Pirker kk

Der Feldkirchner Faschingsklub führt sein alljährliches Narrenwecken traditionell am ersten Samstag in der Faschingszeit durch. Präsident Werner Robinig und seine Kollegen übernehmen pünktlich um 11.11 Uhr im Rahmen Wochenmarktes auf dem Hauptplatz wieder die Regentschaft in Feldkirchen. Spätestens nach der Übergabe des Stadtschlüssels durch Bürgermeister Martin Treffner an Präsident Werner Robinig haben in der Tiebelstadt die Narren endgültig wieder das Zepter in der Hand. „Wir überreichen an diesem Tag zudem Spenden in Höhe von insgesamt 4.444 Euro“, kündigt Kowal an. Welche Hilfsorganisationen sich über den Erhalt von Spendenschecks freuen dürfen, bleibt bis zu diesem Tag ein Geheimnis. Auch das Kinderprinzenpaar wird vorgestellt. Indes laufen auch die Vorbereitungen für die Faschingssitzungen auf Hochtouren. Wobei eines verraten ist: So viele Neuerungen hat es schon lange nicht mehr gegeben.



Narrenwecken. Samstag, 16. 11., Hauptplatz, Feldkirchen, 11.11 Uhr.

Tel. 0664-806 66 66 50