Weckten am Montag den Fasching: Robert Klammer, Georg Kavalar, Edith Rossmann und Stefan Frieser (von links) © Schusser

Wie jedes Jahr des is a Gscher, der Fasching der muaß wieder her. Denn am 11. startet hier beim Kaufhaus Linde die Show, des war in Standorf immer so – mit diesem kurzen Vierzeiler wurde am Montagmittag um 11.11 Uhr in Steindorf der Fasching eröffnet. Bürgermeister Georg Kavalar konnte den Gemeindeschlüssel an den Obmann der Steindorfer Narren Stefan Frieser und seinen Stellvertreter Robert Klammer übergeben. Musikalisch umrahmte das Duo „Strike Light“ (Markus Wutte und Georg Rossmann) das Narrenwecken vor dem Kaufhaus „Zur Linde“ von Edith Rossmann. Mit dabei waren SPÖ-Gemeinderat Walter Müller, Helmuth Stocker (Zivilschutz-Gemeindeleiter), die Faschingsurgesteine Kurt Wolf senior und Heinz Mattuschka sowie Rudolf Nagelschmied vom Feldkirchner Faschingsklub.