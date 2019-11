Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rund um den Martinstag finden in zahlreichen Kärntner Pfarren Martinsumzüge und Martinsspiele statt © Pressestelle

In den kommenden Tagen wird wieder das Fest des heiligen Martins in verschiedenen Gemeinden gefeiert. Der Pfarrverband Feldkirchen lädt zu folgenden Martinsumzügen ein: Radweg Dorfplatz (8. November, 17 Uhr), Tiffen (10. November, 17 Uhr, Treffpunkt VS), Antonius-Kindergarten (11. November, 16.30 Uhr), Rangentiner St. Ruprecht (11. November, 17 Uhr) und Kirchbichl St. Ulrich (11. November, 17 Uhr).