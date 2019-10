Facebook

Barbara Seidl-Bein mit einem Teil ihres Teams im Geschäft in St. Veit © HOLZER

Mit zwei Stühlen in einem kleinen Friseurgeschäft in Launsdorf, das zuvor den Namen „Friseur Wilhelmer“ trug, begann im Jahr 1954 die Friseurgeschichte der Familie Bein. „Meine Großeltern Alfred und Edith Bein eröffneten den ersten Friseursalon. Unter anderem war damals auch Fürst Khevenhüller ihr Kunde. Mit 15 Jahren begann mein Vater Reinfried Bein seine Friseurlehre in Klagenfurt und schloss frühzeitig mit Meisterbrief ab. Er stieg damals in das Geschäft ein und vergrößerte es gleich um ein paar Sitze. Er war schon immer ein Visionär“, sagt Barbara Seidl-Bein, Geschäftsführerin des heutigen Biosthetik Friseur Bein.