Messen und Gräbersegnungen am 1. November in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen. Militärische Gedenkfeier in St. Veit.

Zu Allerheiligen werden Messen und Grabsegnungen abgehalten © APA/PFARRHOFER

In der Kirche Maria im Dorn in Feldkirchen beginnt die Messe um 13 Uhr, danach Gräbersegnung am Stadtfriedhof. Um 15 Uhr feiert man in St. Ulrich die Heilige Messe, danach Gräbersegnung. In Radweg beginnt um 8.45 Uhr eine Heilige Messe, anschließend Gräbersegnung. In Sittich findet die Heilige Messe um 10.30 Uhr statt, danach Gräbersegnung. Um 13 Uhr findet man sich in Tiffen zur Heiligen Messe mit anschließender Gräbersegnung ein.