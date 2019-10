Facebook

14 Absolventen erhielten ihr Zertifikat © KK

Am 2. Oktober haben 14 engagierte Absolventen der „Ausbildung Kulturvermittler/in mit Schwerpunkt Kirchenraum“, in feierlichem Rahmen im Bildungshaus Stift St. Georgen am Längsee ihre Abschlusszertifikate entgegengenommen. Die Ausbildung, die in dieser Form zum ersten Mal in Kärnten angeboten wurde, dauerte eineinhalb Jahre und ermächtigt die Absolventen zur Führung des Titels „Ehrenamtliche/r Kulturvermittler/in mit Schwerpunkt Kirchenraum der Katholischen Kirche Kärnten“.