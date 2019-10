Facebook

Im Gebäude des ehemaligen Bauernmarktes befindet sich die "Casa Mira Trattoria" © Privat

Nach 15 Jahren erfolgreicher Führung der Pizzeria "Santa Lucia" wollte man sich verkleinern und näher am Gast sein. „So entstand die ,Casa Mira Trattoria’ an der Bundesstraße 35 in Bodensdorf“, sagt Peter Pagitz, der am 14. November eröffnen wird.