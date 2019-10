Die Pizzeria "Santa Lucia" in der Poststraße in Bodensdorf wurde vom neuen Eigentümer Nagib Ibraimi renoviert und neu eröffnet.

Nagib Ibraimi mit Zwillingstöchtern Sabire und Sabrije © Privat

Bereits zwei Haubenrestaurants sowie die Azzuro-Kette führt Nagib Ibraimi in Graz. „Mein Traum war es immer, einen Familienbetrieb zu eröffnen, in dem wir auch arbeiten können. Die Pizzeria Santa Lucia in der Bodensdorfer Poststraße passte perfekt“, sagt Ibraimi, der das Lokal gemeinsam mit Frau Vasihan, den Zwillingen Sabire und Sabrije und sechs Mitarbeitern betreibt.