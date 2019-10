Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wochenmarkt Feldkirchen kk ©

Im Zuge des Wochenmarktes bietet der Verein „Lachen trocknet Tränen“ am Feldkirchner Hauptplatz den Besuchern gratis ein singhalesisches Gericht zum Verkosten an. Mit dieser Aktion weist der Verein auf den Benefizabend hin, der am 18. Oktober über die Bühne gehen wird.



Verkostung. Samstag, 5. 10., Hauptplatz Feldkirchen, 8-12 Uhr. Tel. 0676-940 27 32