Bisher gab es keine einzige "weibliche" Straße in Feldkirchen © Markus Traussnig

Die Namen Ermelinde Koch und Helga Perkonig sind nicht mehr allen Feldkirchnern geläufig - sollen es in Zukunft aber wieder werden. Nach diesen beiden Feldkirchnerinnen sollen in Zukunft zwei Straßen benannt werden. Das beschloss der Gemeinderat Feldkirchen in der Sitzung am Donnerstagabend einstimmig.