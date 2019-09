Brigitte Gell aus Feld am See führt seit Sommer das Restaurant "Gellius" im Römerbad in Bad Kleinkirchheim. Auf der Speisekarte stehen zahlreiche regionale Gerichte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Kleine Zeitung

Der neue Mountainbiketrail auf der Kaiserburg verbindet die neue Arbeitsstätte und das Zuhause von Brigitte Gell. Die aus Feld am See stammende Tochter von Meisterkoch Heinz Gell führt seit Sommer das à la carte-Restaurant „Gellius“ beim Römerbad in Bad Kleinkirchheim. Auch hat sie mit ihrem achtköpfigen Team das Thermenrestaurant und die Saunabar über. „Nach so vielen Jahren in der Saisonarbeit zog es mich wieder heim“, sagt Gell über die Beweggründe, warum sie sich mit 44 Jahren selbstständig gemacht hat.