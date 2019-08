20. Gulaschfest in Feldkirchen Zum Jubiläum wird erstmals der „Gulaschkönig“ gekürt

Von 6. bis 8. September geht das 20. Kärntner Gulaschfest in Feldkirchen über die Bühne – heuer auch mit Lederhosentreffen.

20. Gulaschfest in Feldkirchen

Von links: Peter Kramer (Gegendtalerhof), Treffner, Tischler, Erhard Blaßnig (zum Thunfisch), Rebernig und Dorighi © Simone Dragy

Mit fünf Wirten wurde das Kärntner Gulaschfest in Feldkirchen ins Leben gerufen. Jetzt sind es drei, die vom 6. bis 8. September 13 Gulaschvariationen anbieten. „Schon zu Beginn war es nicht einfach, Wirte zusammenzubekommen. Die Logistik ist sehr aufwendig, man muss alles vorbereiten, wärmen können, was für viele einfach zu mühsam ist. Gulasch schmeckt aber aufgewärmt einfach besser“, weiß Margret Dorighi vom Kuchlerhof in Tschwarzen. Sie organisiert das Fest heuer bereits zum 20. Mal und kocht nach wie vor selber aus.