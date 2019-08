Thomas Krammer (38) ist Rettungssanitäter bei den Johannitern in Patergassen.

Thomas Krammer (38) schätzt die Gemeinschaft bei der Johanniter Unfallhilfe © Schusser

Was Gemeinschaft bedeutet, zeigte ein aktueller Einsatz: Thomas Krammer fuhr, obwohl er schon Dienstende hatte, am Wochenende abends noch mit zum Einsatz auf die Turrach zu einer Reanimation. „Man weiß ja, da werden alle Hände gebraucht.“ Gemeinsam meisterte man die Situation. Über einen Erste-Hilfe-Kurs 2002 kam Krammer, er ist in Reichenau daheim, zu den Johannitern. „Ich habe den Kurs mit einem Kumpel gemacht.“ Dann wurde nachgefragt, ob man nicht auch den Sanitäterkurs machen wolle. „Wir haben gesagt, wenn wir schon dabei sind, machen wir“, sagt Krammer.