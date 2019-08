In Mittelkärnten am Markt

Das Beste aus dem Kürbiskern bieten die Schebaths an © PHINO

Kernöl als rein steirische Delikatesse zu betrachten, ist Geschichte. Dafür haben auch Franz und Manuela Schebath vom Knappenhof in Kappel gesorgt. Auf 15 Hektar Fläche ziehen die Schebaths Kürbisse: „Wir setzen nicht den Gleisdorfer Kürbis, sondern die Sorte Rustikal. Diese Kürbisart ist wetterunempfindlich, wächst gleichmäßig schnell, hat mehr Kerne und gibt mehr Öl“, bringt es Franz Schebath auf den Punkt. Gepresst werden die Kerne nach sechsmonatiger Reife. „Wir lassen sie in Deutschlandsberg pressen. Die Ölmühle Hamlitsch zählt zu den besten Österreichs. Was dort an Kompetenz vorhanden ist, könnten wir nicht aufholen“, erklärt Schebath, warum er auf eine eigene Presse verzichtet.