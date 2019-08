Facebook

Stiftskirche Ossiach © kk

Im 50. Jahr des Carinthischen Sommers gestalten namhafte Künstler und Ensembles die traditionellen Sonntagsmessen in der Stiftskirche in Ossiach. Die feierlichen Messen haben in den vergangenen vier Jahren das Festival am Ossiacher See, es stand heuer unter dem Motto „Die Zeit reist“, wesentlich mitgeprägt. Drei Messen sind auch heuer wieder Teil des Musikfestivals „Carinthischer Sommer“. Die dritte und letzte Festmesse findet am kommenden Sonntag statt. Zelebriert wird auch diese von Dechant und Stiftspfarrer Erich Aichholzer.

Die Besucher erwartet eine Uraufführung des Komponisten und Produzenten Jury Everhartz, dem diesjährigen „Artist in Residence“ des Carinthischen Sommers. Beginn ist um 10 Uhr. Aufführende sind das Vokalensemble „Mariahilf“ aus Wien, Solisten, der Chor sowie das Orchester der Kantorei St. Nikolai aus Villach. An der Orgel spielt Martin Nowak. Die Gesamtleitung obliegt Michael Wieltschnig. Der Eintritt ist frei.



Festmesse. Sonntag, 11. 8., Stiftskirche Ossiach, 10 Uhr. Tel. (04243) 25 10

www.carinthischersommer.at