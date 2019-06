Facebook

Das ehrwürdige Stift Ossiach ist die Heimat der Musikakademie © KK/Johannes Puch

Das Land Kärnten initiierte die Carinthische Musikakademie CMA im Juni 2009 noch als „Kompetenzzentrum für Fort- und Weiterbildung“. Nun kommen Schüler aus ganz Österreich ins Stift, um sich in den verschiedensten Ausbildungsmodulen weiterzubilden. Mit geblockten Kursen an den Wochenenden sowie einigen Möglichkeiten in den Ferien lockt die CMA Ossiach rund 30.000 Teilnehmer pro Jahr an.

Zielpublikum sind Jugendliche und Studenten – aber auch Erwachsene. Bei großer Nachfrage werden ebenso Kurse für Kinder angeboten.