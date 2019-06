Am 14. und 15. Juni werden in Feldkirchen mit Kinderprogramm und Rad-Wandertag die "Tage des Trinkwassers" und die "Tage der Kleinwasserkraft" gefeiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© stock.adobe.com/lassedesignen

Am Freitag, dem 14., und Samstag, dem 15. Juni, werden die Tage des Trinkwassers gefeiert. Am Feldkirchner Hauptplatz gibt es zu diesem Anlass am Freitag von 9 bis 13 Uhr eine Zaubershow und Kinderschminken.