Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alle Schüler der ausgezeichneten Schulen © BIOSPHÄRENPARK

Im Rahmen eines Schulabschlussfestes in der NMS Nockberge Patergassen, bei dem über 200 Schülerinnen und Schüler anwesend waren, fand die Auszeichnung statt: Sie ging an die Volksschulen Ebene Reichenau und Krems in Kärnten, sowie die NMS Nockberge Patergassen und NMS Radenthein. Sie dürfen sich nunmehr Biosphärenpark-Schulen nennen. Weiteres wurden die NMS Gmünd und die landwirtschaftliche Fachschule Litzlhof als Biosphärenpark-Partnerschulen auszeichnen.