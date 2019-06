Facebook

Feldkirchner Tänzerinnen ware beim Welt-Finale in Porec mit dabei © Choreo District

Die „Company Midi“ des Feldkirchner „ChoreoDistrict - Tanzatelier Alpe Adria“ konnte sich beim Dance Star-Weltfinale in Porec mit ihrer Vorstellung „Bells of Notre Dame“ – zu deutsch: „Die Glocken von Notre Dame“ den Sieg holen. Für die Tänzerinnen Valerie Geßelbauer in der Rolle des Geistlichen sowie Anja Kaltenbrunner, Lea Kohlweiß, Bianna Margarian, Elena Trattnig und Anja Stich als Zigeunerinnen war dies ihr bisher größter Meisterschaftserfolg in ihrer noch sehr jungen Tanzkarriere.