Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am St. Veiter Hauptplatz wird es kulinarisch © STREET FOOD MARKET AUSTRIA

"Streetfood Market“ – ein Trend, der seinen Ursprung in den Straßenmärkten Asiens hat und seinen Siegeszug über Amerika nach Europa in den letzten fünf Jahren vollzogen hat, hält nun auch Österreich in seinem Bann. Von 10. bis 12. Mai verwandelt sich der St. Veiter Hauptplatz in eine kulinarische Gustiermeile. Rund 25 Aussteller sind dabei, an allen Tagen gibt es zudem bei freiem Eintritt ein musikalisches Rahmenprogramm. „Es freut uns sehr, dass unser Stadtmarketing diese Veranstaltung in die St. Veiter Innenstadt gelotst hat“, sagt Bürgermeister Gerhard Mock.