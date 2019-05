Facebook

Für seinen Puch 500 hat Luttenberger ein „Wohnzimmer“ – mit Sitzecke und Teppich – eingerichtet © Phino

"Es steht jede Menge altes, fahrbares Blech herum. Die Besitzer wissen teilweise gar nicht, dass sie damit an Oldtimerrallyes teilnehmen können“, sagt Herbert Luttenberger. Der Erzeuger von Mikroskopen setzt auch privat auf Kleines. Etwa auf seinen Puch 500, Baujahr 1960. Nach einer ersten, mühsamen, Teilnahme an einer Klassikrallye war dem Frauensteiner mit seinem Co-Piloten, Sohn Clemens (16) klar, das muss gelernt und trainiert werden. Weil es in Kärnten kein entsprechendes Kursangebot gibt wurde Luttenberger in Niederösterreich fündig.