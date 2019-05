In St. Urban läuft "Kogler's Pfeffermühle" nach dem Totalumbau des Restaurants wieder auf Hochtouren – unter anderem mit großem Pfeffermühlenmuseum.

Familie Kogler © KK/Elias Jerusalem

"Wir freuen uns sehr, unseren Gästen ab sofort ein ganz spezielles Abenteuer für alle Sinne in unserer hauseigenen Erlebniswelt des Pfeffers bieten zu können. Auch Interessierte von nah und fern laden wir herzlich ein, uns in St. Urban besuchen zu kommen", sagt Karl Kogler, der gemeinsam mit seiner Frau Sigrid das Hotel und Restaurant "Kogler's Pfeffermühle" in zweiter Generation führt.