Schnäppchen, wohin man schaut - bei der Kleiderbörse der Tiebelstadt. Für andere ist die Börse eine Möglichkeit, loszuwerden, was man nicht mehr anziehen will.

Wer aussortiert - die Organisatorinnen der Kleiderbörse freuen sich über Frühjahrs- und Sommermode © Fotolia/luanateutzi

Im Kunstraum Feldkirchen in der Thunpassage gibt es am Freitag, dem 26. April und am Samstag, dem 27. April die Möglichkeit zum Schauen, Stöbern und Tandeln. Eine Auswahl an "gut sortierter Frühlings- und Sommerbekleidung" versprechen die Veranstalterinnen Heike Richter und Sieglinde Mader. "Bring' deine ungeliebten Schmuckstücke zu uns", lautet ihre Aufforderung an jene, deren Kleiderschrank schon zum Bersten voll ist - und trotzdem ist nicht viel drin, das man noch anziehen will.

Wer Luft im Kasten braucht, der kann seine Kleidungsstücke am Mittwoch, dem 24. April von 12 bis 18 Uhr und am Donnerstag, dem25. April von 10 bis 14 Uhr in den Kunstraum bringen. Die Organisatorinnen nehmen die "Schnäppchen" mit Freude entgegen, denn das Gebrachte wird, einmal verkauft, zur Spende für den Kunstraum.

Wer nicht genau, wo er hin muss: Bahnhofstraße 5, 9560 Feldkirchen, Eingang Thunpassage.