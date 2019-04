Der Verein "Väter für Recht Gemeinsam für unsere Kinder" bietet am Mittwoch, dem 24. April eine Beratung für Männer in St. Veit an.

Kinder haben ein Recht auf Kontakt mit ihrem Vater © Ana Blazic Pavlovic/Fotolia

Wenn Männer in Trennungssituationen geraten, dann sind oft viele Fragen offen. Wie sieht es mit Unterhaltsleistungen für Kinder aus? Wie mit dem Besuchsrecht? Welche Dinge muss man im Falle der Trennung beachten?

Am Mittwoch, den 24. April bietet der Verein "Väter für Recht Gemeinsam für unsere Kinder" eine kostenlose Beratung für Väter und Männer in Trennungssituationen an. Von 16.30 bis 18 Uhr findet diese im Hilfswerk St. Veit in der Grabenstraße 10 statt.

Eine Anmeldung unter Tel. 0681-811 21 824 ist jedoch unbedingt erforderlich.