Osterkino in Feldkirchen

A Star is Born: Bradley Cooper und Lady Gaga © AP

"Film ab" heißt es in der Karwoche im Feldkirchner Stadtsaal. Die jugendfreien Vorführungen stehen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag auf dem Programm. Organisiert wird das Osterkino vom MF Marketing-Team. Eintritt: 7 Euro; Karten sind an der Kinokasse erhältlich.

Dienstag, 16. April:

15 Uhr: Der kleine Drache Kokosnuss - auf in den Dschungel (80 Minuten)

17 Uhr: Chaos im Netz (112 Minuten)

19.30 Uhr: Manaslu - Berg der Seelen - Hans Kammerlander Film (123 Minuten)

Mittwoch, 17. April:

15 Uhr: Tabaluga - Der Film (90 Minuten)

17 Uhr: The Lego Movie 2 (106 Minuten)

19.30 Uhr: 100 Dinge - mit Matthias Schweighöfer (90 Minuten)

Donnerstag, 18. April:

15 Uhr: Drachen zähmen leicht gemacht 3 (104 Minuten)

17 Uhr: Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks (85 Minuten)

19.30 Uhr: A Star is Born - mit Lady Gaga (103 Minuten)