Im Kulturhaus Steuerberg gibt die Trachtenkapelle Steuerberg am Samstagabend ihr Jubiläumskonzert zum 55-Jahr-Jubiläum.

Die Trachtenkapelle Steruerberg feiert heuer ihr 55-Jahr-Jubiläum © KK/TK Steuerberg

"Aus dem Dorf für das Dorf" lautet das diesjährige Motto des Jubiläumskonzertes der Trachtenkapelle Steuerberg, mit dem sie ihr 55-Jahr-Jubiläum feiert. Am Samstag um 20 Uhr findet das Konzert im Kulturhaus in Steuerberg statt. „Moderiert wird der Abend von Christian Stromberger, der jahrelang in Steuerberg unser Dorfpfarrer war“, sagt Obmann Walter Jost. Unter der Leitung von Andreas Morak wirken beim Jubiläumskonzert auch die Schüler der Volksschule Steuerberg mit. Werner Otti tritt bei der Veranstaltung als Showact auf.