Was Kinder und der Rest der Familie so brauchen können, das gibt es beim Flohmarkt in Feldkirchen © (c) Markus Traussnig

Kindergruppe „MiKiWa“ und der Verein „Hand in Hand“ laden am Samstag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr zum Kinderflohmarkt in den Feldkirchner Amthof. Von Spielsachen, Büchern über Bekleidung bis hin zu Schuhen – es kann nach Herzenslust gestöbert und gekauft werden.

Flohmarkt. Samstag, 13. 4., Amthof Feldkirchen, 9 bis 13 Uhr. Tel. 0660-765 44 99