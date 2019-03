Am Samstag lädt das Rote Kreuz auf den Feldkirchner Hauptplatz, um der Bevölkerung den richtigen Umgang mit den öffentlichen Defibrillator-Säulen näher zu bringen.

Vor wenigen Monaten wurden die Defi-Säule am Hauptplatz und dem Schillerplatz aufgestellt © KK/pixelworld.at

Ein Mensch liegt reglos am Boden. Er ist bewusstlos, atmet nicht normal. Sein Herz steht still oder ist aus dem Rhythmus. Was tun?

