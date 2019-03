Am Wochenende findet auf der Turracher Höhe die „Österreichische Snow Volleyball-Meisterschaft“ statt.

© Veranstalter

Snow Volleyball ist eine aufstrebende Sportart, welche seit 2009 international gespielt wird. Die „Österreichische Snow Volleyball-Meisterschaft“ kommt heuer erstmals nach Kärnten.

Aufgebaut wird der Center Court auf der Turracher Höhe. Bis zu acht Damen- und acht Herrenteams werden sich vor der Almstube, direkt an der Kornockpiste, matchen. Die Vorrunden werden am Samstag von zirka 9 bis 17 Uhr ausgetragen. Die Finalspiele starten am Sonntag ab 9 Uhr, die Siegerehrung ist um 15 Uhr angesetzt. Rund um die Spiele wird reichlich für Stimmung und Motivation gesorgt. Besonders der Finaltag wird mit einem Moderationsteam, Cheerleadern, einem Whirlpool, dem „Semperit-Pinzgauern“ und einer offiziellen Award-Ceremony zu einem echt coolen Schnee-Erlebnis.



Meisterschaft. Samstag, 16. 3., und Sonntag, 17. 3. Turracher Höhe. www.snowvolleyball.com