Am kommenden Samstag lädt die Tourengruppe des ÖAV Feldkirchen zu einer Skitour auf die Kruckenspitze.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In zwei Stunden sind 400 Höhenmeter zu bewältigen © KK/Youtube

Mit der Tourengruppe des ÖAV Feldkirchen geht es am Samstag zu einer Skitour auf die Kruckenspitze, es sind circa 400 Höhenmeter in zwei Stunden zu bewältigen. Treffpunkt ist wie immer bei der OMV-Süd in Feldkirchen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Skitour. Samstag, 16. Februar, OMV-Süd, 8 Uhr. Tel. 0664-735 551 54 oder Tel. 0664-196 27 75