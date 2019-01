Facebook

Margarete Puschitz kümmert sich um den Onlineshop und Facebook © KK/Hölbing

Geräucherter Bauchspeck, Hauswürste ohne Pökelsalz oder gleich ein ganzes Jausenpaket – diese und weitere Produkte der Bäuerlichen Vermarktungsgenossenschaft Nockfleisch, die heuer übrigens das 20-Jahr-Jubiläum feiert, können nun direkt von der landwirtschaftlichen Produktion in den Nockbergen und der Schlachtung in der hauseigenen Schlachtstätte in Patergassen ohne Zwischenhändler nach Hause bestellt werden. „Seit Kurzem verkaufen wir unsere Produkte, die wir von über 80 Bauern aus der Region zugeliefert bekommen, auch im eigenen Onlineshop. Derzeit liefern wir 16 Produkte in ganz Europa – vom Schinken über Trockenwürste bis hin zum Speck. Die Produktpalette wird dabei ständig erweitert“, sagt Margarete Puschitz vom Nockfleisch-Vorstand, die den Onlineshop und die Facebook-Seite betreut.

