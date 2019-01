Pitzelstätten Holzbau Roth stemmt riesiges Projekt

Bei der HBLA Pitzelstätten entsteht derzeit eines der größten Holzbauprojekte Kärntens. Firma Roth aus Liebenfels arbeitet an Neu- und Zubau des Wohntraktes.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Holzbaumeister Franz Roth junior vor dem Zubau © KLZ/Markus Traussnig

Vor bald 70 Jahren, und zwar am 24. Dezember 1949, wurde die Liebenfelser Zimmerei und Tischlerei Roth gegründet. Im heurigen Jubiläumsjahr beschäftigt sich das Unternehmen mit dem bisher größten Projekt der Firmengeschichte. Nämlich dem Zubau zum Wohntrakt an der Höheren Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Pitzelstätten. Insgesamt 2500 Kubikmeter Holz braucht man dort für den Um- und Neubau.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.