Dagmar und Sarah Preiml würden sich über Verstärkung freuen © KK/PRIVAT

"Meine Pakete hat der LKW nach Serbien gebracht", weiß Dagmar Preiml, die Betreiberin der Feldkirchner Sammelstelle für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton einstweilen schon, wohin die Spenden aus der Region gegangen sind. Die Bilanz der heurigen Aktion für den Raum Mittelkärnten: 907 Pakete konnte Preiml mit dem LKW wegschicken.Schön für die Spender: Mit Anfang des Jahres gehen nun die Übergabe-Videos der Spendenaktion auf der Homepage von "Weihnachten im Schuhkarton" online. Man kann also wenigstens per Internet in die leuchtenden Augen der Kinder blicken, wenn sie ihre Pakete erhalten.

