Zeichnung aus dem Vorjahr von Lorenz Rath (8) © KK/Privat

Es ist schon eine lieb gewonnene Tradition: Die Kleine Zeitung veröffentlicht von 1. bis 24. Dezember wieder Zeichnungen von Kindern aus den Bezirken St. Veit und Feldkirchen. Ob Krampus und Nikolo, Weihnachtsbaum oder Christkind - wir freuen uns über jede Zusendung. 24 Zeichnungen werden in unserer Printausgabe veröffentlicht, alle Bilder wird es bei uns online zu finden geben.

Für unseren Adventkalender brauchen wir also eure Hilfe, liebe Kinder: Bitte schickt uns eure schönsten Weihnachtszeichnungen sowie separat dazu ein Porträtfoto von euch per Post an Kleine Zeitung, Hauptplatz 27a, 9300 St. Veit oder per Mail an st.veit@kleinezeitung.at. Bitte schreibt Alter und Wohnort dazu und beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist.

Danke!