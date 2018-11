Profi-Informationen stießen beim Info-Tag für Forstwirtschafts-Schüler in der Forstlichen Ausbildungsstätte Ossiach auf mehr als 660 offene Ohren.

Der Andrang zum Informationstag war wieder enorm © FAST OSSIACH

Natürlich hatte der Vortrag von Dieter Seebacher von der FAST Ossiach mit dem Titel "Flachlegen ohne Aufreißen" nur einen einzigen Hintergrund: Die Waldwirtschaft. Der Experte sprach über die sichere Starkholzernte ohne Wertverlust. Mit diesem und auch anderen Rednerbeiträgen gab es für die Schüler auch heuer wieder wertvollste Informationen, die im künftigen Berufsleben der Schüler von Bedeutung sein werden.

Wie groß diese Bedeutung ist, das zeigte der Andrang zum Infotag: Über 330 Jugendliche aus land- und forstwirtschaftlichen Schulen folgten der Einladung zur Veranstaltung „Forsttechnik im Bauernwald – WALD.JUGEND.WERT.HOLZ“ nach Ossiach. Seit 1988, also seit 30 Jahren, gibt es diesem Informationstag. Das Interesse daran sprengt bereits die Kapazitäten der Forstlichen Ausbildungsstätte, die Vorträge finden deshalb im Alban Berg Saal der Carintischen Musikakademie statt.

Unwetter als Herausforderung der Zukunft

Aufgrund der verheerenden Unwetter der letzten Zeit war die Dramatik der Windwurfereignisse der letzten Tage Thema in den Grußworten der Ehrengäste. Es werde über Jahre eine große Herausforderung sein, wieder produktive Wälder zu begründen, war man sich einig. Moderator Johannes Kröpfl hob hervor, dass viele der Besucher zukünftig für die Bewirtschaftung und damit auch für die Gestaltung eines Großteils der Landesfläche verantwortlich sein werden.

Bei einem Forstquiz erhielten die Schüler Preise, welche die Augen leuchten ließen Foto © FAST OSSIACH

Marian Tomazej, Experte für die Vermarktung von Wertholz in der LK Kärnten, sprach über „Wertholz vermarkten – aber wie?“ Bei der Vermarktung sei Fantasie gefragt. Die beiden regierenden Weltmeister im Kettenwechseln Caroline Weinberger und Jürgen Erlacher gaben einen Einblick in den Waldarbeitssport. Bergbauer Paul Lang zeigte sich in einem Referat von der Stärke bäuerlicher Waldbewirtschaftung überzeugt.

Die Quizmaster

Die Schüler selbst überzeugten beim Forstquiz, das Fragen zum Programm enthielt. Der Tagessieg ging bei den Burschen an Michael Witschnig von der LFS Althofen und bei den Mädchen an Anna-Maria Bergmann von der LFS Goldbrunnhof.