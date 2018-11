Facebook

Michaela und Bernd Dörfler trauten sich im Beisein der Uniformierten Schützengarde Himmelberg © KK/Andrea Sickl

Ein halbes Jahr lang ließ Michaela Zwatz (41) aus Himmelberg Bernd Dörfler (47) aus Bruck an der Mur zappeln. „Kennengelernt haben wir uns 2004 auf einer Veranstaltung in Reichenau“, erinnert sich der Bräutigam. Nachdem er „13 Jahre lang auf einen Antrag“ seiner Liebsten wartete, ergriff nun doch er im Vorjahr die Initiative. Zwei Tage vor Weihnachten hielt er zu Hause mit einem Ring um ihre Hand an. „Auf die Knie bin ich nicht gefallen“, sagt Dörfler.

