Drei Brüder starteten in der Ossiacher Straße mit ihrem eigenen kleinen Lokal durch. Das rasche Essensangebot reicht bis hin zur Nutella-Pizza.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Brüder: Okhan, Gökhan und Özgür Cavus (von links) © Schusser

Drei Brüder haben jetzt „Ötzi’s Fast Food“ an der Ossiacher Bundesstraße in Feldkirchen eröffnet. Geschäftsinhaber ist Okhan Cavus (23). Er wird von Gökhan (34) und Özgür (39) unterstützt. Okhan ist verheiratet und arbeitete wie sein Bruder Gökhan in einem Kebab-Laden, Özgür ist Pizzakoch. Zubereitet werden die Speisen nach Familienrezept.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.