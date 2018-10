Feldkirchen Das Bio-Joghurt kommt nun aus der Genusshütte

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Natmessnig mit seinem Sohn Harald vor dem Verkaufsraum © Manfred Schusser

Gleich bei den fahrbaren Hühnerställen.“ So beschreibt Gundolf Natmessnig den Standort seines kleinen Verkaufsraumes auf seinem Brandstätterhof in St. Stefan bei Feldkirchen. In diesem bietet der Bauer rund um die Uhr Rohmilch, Topfen, Joghurt sowie Eier an. Diese kommen übrigens von Hühnern, die immer auf den besten Wiesenstandorten des Hofes verweilen dürfen: Natmessnig hält seine Hühner in kleinen fahrbahren Ställen, die er so immer wieder versetzen kann.

Mit Letztgenannten fing auch alles an. Im Vorjahr ging das „Eierkastl“ in Betrieb. Aus diesem, aufgestellt am Hof, konnten die Kunden die Eier entnehmen. Natmessnig: „Es hat super funktioniert. Reibungslos. Den Kunden hat’s getaugt.“ Nun haben Gundolf Natmessnig und seine Frau Stefanie die „do-it-yourself“-Direktvermarktung etwas vergrößert. In einer Holzhütte gehen die Produkte des Hofes nun über den „Ladentisch“. Auch Preisgekröntes: Stefanie Natmessnig holte sich im Vorjahr mit ihrem Cremejoghurt Natur bei einer Prämierung der Landwirtschaftskammer eine Goldmedaille.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.