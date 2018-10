Der Verwaltungsgerichtshof prüft derzeit einen Bescheid zum Eislaufverbot am Ossiacher See. Die Entscheidung, ob Bescheid hält oder nicht, hat Auswirkungen auf ähnliche Fälle in ganz Österreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bleibt die Eisfläche am Ossiacher See in Zukunft menschenleer oder nicht? Diese Frage klären derzeit die Gerichte © Schusser

Die derzeitigen Temperaturen erinnern eher an den Spätsommer, als an den bevorstehenden Winter. Und schon gar nicht denkt man an die kommende Eislaufsaison. Der Verwaltungsgerichtshof muss sich derzeit trotzdem damit beschäftigen. Und zwar mit dem im Jänner 2017 von der Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen erlassenen Eislaufverbot am Ossiacher See. Gegen einen daraus resultierenden Bescheid wurde jetzt vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus eine ordentliche Revision erhoben.

Zur Vorgeschichte: Die akute Einbruchgefahr und die aufgestellten Warnschilder ignorierend waren im Jänner 2017 zahlreiche Eisläufer auf dem Ossiacher See unterwegs. Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen zog die Notbremse und erließ eine Verordnung, die das Betreten der Eisfläche untersagte. Die BH Villach-Land sowie das Magistrat Villach – sie haben ebenfalls einen Anteil am Ossiacher See – folgten dem Beispiel der Feldkirchner. Dem Bodensdorfer Juristen Franz Hartlieb stieß dieses Vorgehen sauer auf, er war der Meinung, dass man den geltenden Gemeingebrauch in dieser Form nicht einschränken könne. Mit einer Selbstanzeige wollte er den Landesverwaltungsgerichtshof damit bemühen, der die Rechtsmeinung der BH aber bestätigte.

Jetzt hat die Causa die nächste Instanz erreicht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.