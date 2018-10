Facebook

In Feldkirchen läuft es © KK/pavel1964 - stock.adobe.com

Marathonläufer sind in den nächsten beiden Wochen in Feldkirchen gefordert. Binnen weniger Tage finden rund um die Tiebelstadt gleich zwei Laufveranstaltungen statt – nämlich der Weingartentrail (siehe unten) und der „2. Internationale Kärnten Marathon“ am 3. und 4. November. Letztgenannter wird von Helmut Paul, Mitbegründer des Wachaumarathons organisiert. Zwischen 600 und 700 Läufer waren im Vorjahr am Start, auch für heuer rechnet er mit ähnlich vielen Teilnehmern. „Der Marathon soll auch in den kommenden Jahren fix in den Veranstaltungskalender aufgenommen werden“, sagt Paul, der auf längere Sicht mehrere tausend Starter an der Tiebel für möglich hält.

