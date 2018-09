„Report“-Moderatorin Susanne Schnabl stellt am kommenden Freitag ihr Buch in der Buchhandlung Breschan vor.

Journalistin und Autorin Schnabl © KK

Ihr Buch „Wir müssen reden“, in dem sie für eine neue Streitkultur im politischen Diskurs eintritt, stellt Susanne Schnabl am 28. September um 19 Uhr in der Buchhandlung Breschan in Feldkirchen vor. Schnabl, sie stammt aus der gleichnamigen Glanegger Tischler-Dynastie, moderiert die ORF-Sendung „Report“.

Schnabl wurde unter anderem mit dem „Robert-Hochner-Preis“, der bedeutsamste Preis für Fernseh-Journalisten, ausgezeichnet. Als prominenten Diskussionsgast und Gesprächspartner hat Schnabl den ehemaligen Nationalratspräsidenten Andreas Khol eingeladen.

Andreas Khol wird zu Gast sein © APA/GEORG HOCHMUTH