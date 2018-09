Facebook

Die Johanniter gratulierten dem Brautpaar © KK/Privat

Am Standesamt in Feldkirchen und in der Kirche Maria im Dorn haben einander Eva Köck und Harald Laßnig aus Reichenau das Eheversprechen gegeben. Die festliche Tafel für die Hochzeitsgesellschaft gab es dann beim Gasthaus Urbaniwirt in Bodensdorf. Harald ist begeisterter Musiker und bei der Trachtenkapelle Ebene Reichenau aktiv. Sein Herz schlägt natürlich für Eva – aber auch für die Johanniter-Unfall-Hilfe in Patergassen. Geflittert wird übrigens in der Karibik.