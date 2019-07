Facebook

© javier brosch - Fotolia

Der Hochdruckeinfluss wird bereits wieder etwas schwächer. Trotz einiger Wolkenfelder zeigt sich oft noch die Sonne, erst in der zweiten Tageshälfte steigt die Gewittertendenz langsam an. "Für schöne Wanderungen steht also vorerst nichts im Weg und erst später am Tag sollte man die Wolken genau im Auge behalten", behauptet der Wetterfachmann Werner Troger.