Zunächst sonniger, später leicht steigendes Schauer- und Gewitterrisiko, 24 bis 29 Grad - so präsentiert sich das Wetter am Dienstag.

© drubig-photo

Eine sich vom Westen her langsam annähernde Luftmassengrenze sorgt bei uns am Dienstag für eine etwas erhöhte Labilität der Luft. Dabei scheint zunächst aber zumeist für längere Zeit die Sonne. Tagsüber bilden sich dann vor allem über den Bergen und nach Westen hin langsam auch ein paar dickere Quellwolken aus und später ist sogar ein lokaler Regenguss oder vielleicht auch ein Gewitter nicht auszuschließen. Eher bleibt es über den Niederungen aber trocken. "Die Temperaturen sind aber weiterhin recht angenehm und laden daher auch zum längeren Verweilen im Freien ein", weiß der Wetterexperte Reinhard Prugger zu berichten. Die Temperaturen steigen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Brückl immer noch auf hochsommerliche Werte bis nahe 28 Grad. Auch oben auf den Bergen muss man tagsüber nicht wirklich frieren.