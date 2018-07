Facebook

Die Frau wurde mit dem Privat-Auto ins UKH gebracht © Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Am Freitag gegen 12.40 Uhr war ein 56-jähriger Mann aus Feldkirchen mit seinem Auto auf der Ossiachersee Süduferstraße unterwegs. In Ostriach, Gemeinde Ossiach, bog er in eine Hauseinfahrt ein und übersah eine Radfahrerin. Die 59-jährige Frau aus Klöch in der Steiermark konnte nicht mehr bremsen und prallte in ihr Auto.